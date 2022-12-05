راسل يلمح لإمكانية إلغاء سباق جائزة بلجيكا الكبرى بسبب الطقس

ألمح البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس، إلى إمكانية إلغاء سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1 بسبب الطقس السيئ.

وتساقطت الأمطار بغزارة على مضمار فرانكورشان أمس الخميس، ومن المتوقع استمرار الوضع على ما هو عليه طوال نهاية الأسبوع.

ورغم أن الأرصاد الجوية تشير إلى تحسن الطقس الأحد المقبل، لكن هناك مخاوف من أن يتعرض المضمار الذي يستضيف سباق السرعة غدا السبت، من أضرار بالغة نتيجة للطقس.

ويبحث القائمون على بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، عن إجراء تغييرات محتملة في الجدول الزمني لسباق الجائزة الكبرى.

وبكل تأكيد سيتأثر قرار الاتحاد الدولي لسباقات السيارات، بشأن إمكانية إقامة السباق على المضمار المبلل بالمياه، بوفاة السائق الشاب ديلانو فان هوف، على مضمار سبا فرانكورشان في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتوفي السائق الهولندي الشاب البالغ من العمر 18 عاما، في السباق البلجيكي ضمن بطولة أوروبا الإقليمية للفورمولا، بعد أن تسببت الأمطار في تعرضه لحادث مأساوي مطلع الشهر الجاري.

وقال راسل مدير جمعية سائقي سيارات سباقات الجائزة الكبرى "من الواضح أن إلغاء السباق ليس مثاليًا لأي شخص، لكننا لا نريد أن نرى حادثة ضخمة أخرى مثل تلك التي رأيناها للتو".

وأضاف "الظروف آمنة بما يكفي لقيادة سيارة واحدة خلال سباق الفورمولا 1، لكن عندما يكون لديك 20 سيارة على المسار الصحيح في وقت واحد، فإن أي شخص بداية من المركز الثالث لا يمكنه الرؤية من على بعد 20 أو 30 أو 40 مترا".

وأشار "ليس هناك رؤية على الإطلاق، الأمر يشبه القيادة على الطريق السريع تحت المطر الغزير، وتقليب مساحات الزجاج الأمامي، هذا ما تشعر به في قمرة القيادة".

وأتم "أشعر بالخوف أيضًا بعض الشيء بالنسبة للفئات الصغيرة، أعتقد أنه لا ينبغي أن يتواجد خلال سباقات الفورمولا 3، 30 سيارة في وقت واحد، حتى خلال الطقس الجاف".