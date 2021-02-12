متحدثة أمريكية: مستعدون لاستئناف المحادثات السودانية في جدة شرط التزام طرفي الصراع

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ستيكني، إن واشنطن على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية بين طرفي الصراع السوداني، لكنها أكدت ضرورة أن "يظهر الطرفان التزامهما بالوفاء بالتزاماتهما بموجب إعلان جدة".

وبعد إعلان الجيش السوداني عودة وفد بلاده من المدينة السعودية التي استضافت مباحثات غير مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع سعيا لإنهاء الصراع المستعر في السودان منذ نحو 100 يوم، قالت المتحدثة الأمريكية لوكالة أنباء العالم العربي في مقر السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية إن بلادها تعمل على تلبية احتياجات الشعب السوداني.

وأضافت "الولايات المتحدة تستمر في دعم الجهود الدولية الدبلوماسية المنسقة من أجل إأنهاء الصراع في السودان وتحدث الوزير (الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن مع نظيره السعودي (الأمير فيصل بن فرحان) في وقت سابق من هذا الشهر وأكد الوزيران التزام بلديهما بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني".

وأشارت إلى إدراك الولايات المتحدة حجم الدعم المطلوب للسودانيين داخل بلدهم وخارجها، وقالت إن واشنطن قدمت أكثر من نصف مليار دولار لهذا الغرض.

وتابعت "نعرف أن الاحتياجات كبيرة. الولايات المتحدة أكبر مانح للشعب السوداني وسنواصل دعمنا للسكان المعرضين للقتل داخل السودان وخارجه أيضا. وحتى الآن قدمت الولايات المتحدة 550 مليون دولار للاستجابة في السودان والدول المجاورة".

ورعت السعودية والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة بين طرفي الصراع في السودان منذ أوائل مايو الماضي. وأسفرت الجهود عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الجانبين.

ووفقا لإحصاءات للأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلاثة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد وخارجها عبر الحدود إلى البلدان المجاورة.