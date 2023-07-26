تراجعت أسعار النفط في تداولات اليوم، لكنها تتجه نحو تسجيل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي، بنسبة 5% مع دعم بيانات النمو الأمريكي والتدابير التي تتخذها الصين بهدف تعزيز الاقتصاد لرؤية الطلب.

وفي تعاملات اليوم، تراجعت أسعار النفط بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية، وانخفض خام برنت 59 سنتًا أو 0.7% إلى 83.65 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6% إلى 79.58 دولارا للبرميل.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4% في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات بنمو عند 1.8%.

لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرًا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.

وبحسب بلومبرج، يتغير المشهد في أسواق النفط بمنطقة الشرق الأوسط بعد خفض تحالف أوبك بلس الإنتاج، حيث يحوّل المشترون الآسيويون بوصلتهم إلى الإمدادات الأمريكية، ويقلصون مشترياتهم لمجموعة متنوعة من الخامات الخفيفة الرئيسية، بينما يقبلون على مزيد من الشحنات مرتفعة الكثافة ذات المحتوى الأعلى من الكبريت.

وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) -وحلفاؤها بقيادة الرياض وموسكو- الإنتاج لوقف نزيف الأسعار الذي عانت منه السوق في النصف الأول.

ويبدو أن خفض الإمدادات يؤتي ثماره فعلاً، فقد صعد سعر خام برنت بنحو 12% في يوليو الجاري، لكنه في الوقت ذاته يغيّر محركات السوق الأساسية حيث يتكيف المستخدمون مع توفّر كميات أقل من خامات معينة.