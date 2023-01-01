يحتفل المسلمون بأطيافهم المختلفة بيوم عاشوراء في العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، لكن المناسبة تحمل طابعا خاصا وطقوسا مختلفة في المغرب.

ففضلا عن الصوم وتلاوة القرآن والتصدق بالطعام والمال، يقبل الناس على شراء الألعاب والطبول والدفوف للأطفال، ويرددون الأهازيج الشعبية ويحضّرون أطباقا خاصة بهذه المناسبة. أما النساء فيتوقفن عن أشغال البيت وينلن قسطا غير معهود من الراحة.

ويبدأ الاحتفال بعاشوراء في المغرب من أول شهر محرم إلى اليوم العاشر منه.

نجيمة الغوزالي طاي طاي، الخبيرة الدولية في التراث الثقافي اللامادي، تقول إن عادات وتقاليد عاشوراء لها طابع متميز بين المغاربة، إذ تعمّها البهجة والسرور وفيها يتبادلون التهاني بعبارة "عواشر مبروكة".

وفي حديثها لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أوضحت أن المغاربة مع تنوع انتماءاتهم من أمازيغ وعرب ومسلمين ويهود وأفارقة وأندلسيين يحتفلون بهذه المناسبة، لما لهذه الذكرى من ارتباط وثيق بالدين.

فبحسب رواة الأحاديث، حين قدِم النبي محمد إلى يثرب (المدينة المنورة)، ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فرحا بنجاة نبيّهم موسى من بطش فرعون وجنوده قال "نحن أحق بموسى منهم"، فصامه هو والصحابة.

وخلال المناسبة تمتلئ الأسواق المغربية بألعاب الأطفال والدفوف، وتحرص الأسر على شراء الفواكه المجففة والحلوى.

* عادات ومعتقدات

إلى جانب الطقوس الدينية المتمثلة في صوم يومي التاسع والعاشر من محرم، وشراء الحلوى واللعب، هناك عادة الرش بالماء.

وتقول نجيمة طاي طاي إن الرش بالماء مستمد في مخيّلة المغاربة من ماء زمزم، فهُم يظنون أن ماء بئر زمزم النابع في مكة المكرمة يختلط بمياه الصنابير في بيوتهم في هذا اليوم، فيملؤون الدلاء ويتوضؤون بالماء فجرا ويرشون به أركان البيت والأبناء متمنين الخير والبركة.

وهناك أيضا عادة أخرى في ذلك اليوم وهي الاحتفال بالنار أو كما يسميها المغاربة "الشعالة"، ويعتبرونها نوعا من الطهارة والتخلص من العين والحسد.

وعن هذا تقول نجيمة خبيرة التراث الثقافي إن النار كانت دائما مرتبطة عند العرب بالكرم والخير والعطاء، إذ كان العرب الرُحَّل يعبرون عن كرمهم للضيف بإيقاد النار أمام خيامهم.

وفي يوم عاشوراء يحرص المغاربة أيضا على زيارة الأهل والأصدقاء وتبادل المباركات، وإعداد أطبإق خاصة من الطعام.

ومن الأكلات الشائعة في ذلك اليوم الكسكس المعد بالديالة، وهي ذيل الخروف المحتَفظ به من عيد الأضحى خصيصا لهذه المناسبة. وهناك من يحضر طبخة البركوكش أو الرفيسة بالديالة، وهي أكلات مغربية شبيهة بالكسكس.

وتقول نجيمة طاي طاي إن المناسبة مرتبطة أيضا في أذهان المغاربة بالأمل والتفاؤل، حتى أن قريبات المرأة التي لم تنل حظا في الإنجاب يحرصن على طهي الكسكس بالقديد (اللحم المجفف) الذي يساهم به الأهل والجيران تضرعا إلى الله أن يرزقها بالأطفال.

وفي بعض مناطق المغرب، تقام مجالس دينية خاصة في المساجد يُتلى فيها القرآن ويُردد الدعاء.

وللمناسبة دلالة خاصة عند المرأة المغربية، فهي لا تقوم بالأعمال المنزلية، ولا تستعمل المكنسة بتاتا، اعتقادا بأنها إذا قامت بأعمال البيت في ذلك اليوم سيتمكن منها الإرهاق طيلة أيام السنة.

* بُعد ديني وتراث

لا يقتصر الاحتفال باليوم على المسلمين، فالاحتفال يرجع في الأساس إلى اليهود الذين يحتفلون بنجاة النبي موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون وجنوده الذين أغرقهم الله في مياه البحر. ويوافق اليوم عندهم العاشر من شهر تشري في السنة العبرية.

ويرى الباحث في التراث المغربي لحسن آيت لفقيه أن علاقة المغاربة بعاشوراء رسختها بشكل كبير الزوايا والطرق الصوفية.

وقال "في عاشوراء تطفو طقوس تُظهر علاقة المغاربة بديانات أخرى، فعلى سبيل المثال يعتقد المغاربة أن الثامن من محرم تصادف رسو سفينة نوح على نصابها".

وعن هذا قال في حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي إن بعض المناطق بجنوب المغرب، مثل أوفوس وتنغير وزاكورة، تحتفل في يوم الثامن من محرم وتتصدق بالطعام إحياء لذكرى رسو سفينة نوح، كما تحتفل في العاشر من الشهر بنجاة بني إسرائيل.

قال "مثلا في مدينة كلميمة (بجنوب البلاد) هناك احتفالات إمعشر، وهي طقوس يهودية محضة. وفي مناطق أخرى هناك بعض الطقوس اليهودية الأخرى كالرش بالماء".

ويتابع "كل هذه الطقوس تؤكد على أن المغرب بلد التسامح الديني".

وعن عادة إشعال النار وقفز الأطفال فوقها في بعض المناطق المغربية، يرى آيت لفقيه أنها من بقايا الوثنية القديمة والمجوسية.

قال "جميع الطقوس في عاشوراء تطفو على السطح مع اختلاف المناطق، ففي بعض المناطق يرشون الفتاة التي تزوجت خلال السنة بالماء حتى تنجب، وبالنسبة لبعض المعتقدات المرتبطة بالزواج تمر الفتاة التي تريد الزواج تحت قنطرة".

وفيما يتعلق بشراء الألعاب والطبول، قال آيت لفقيه إنها ذات مرجعية مسيحية "حيث أنه خلال احتلال السواحل المغربية، كان المسيحيون يشترون للأطفال المغاربة الألعاب خلال رأس السنة الميلادية"، فامتدت هذه العادة إلى يوم عاشوراء.

أما عند الشيعة، فالمناسبة تحمل طابع الحزن والحداد على مقتل الإمام الحسين بن علي في مدينة كربلاء بالعراق، ويمتنعون عن تنظيف المنزل والملبس ويتشحون بالسواد.