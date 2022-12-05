 ﻿200 لوحة في معرض الفن التشكيلي بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرىة - بوابة الشروق
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﻿200 لوحة في معرض الفن التشكيلي بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرىة

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 11:50 ص

افتتح عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وحسن وصفي نقيب التشكيليين بالإسكندرية مساء أمس الخميس، معرض جماعى للفن التشكيلي بقصر ثقافة الأنفوشي ،تزامنا مع عيد الإسكندرية القومي، تضمن أعمال متنوعة من الرسم والتصوير والنحت حضره لفيف من الفنانين والمواهب الفنية من رواد القصر و خريجى كلية الفنون الجميلة.

وقالت أماني علي عوض مديرة القصر، إنه شارك في المعرض نحو 55 فنانا تتضمن أعمالهم 200 لوحة عن معالم الإسكندرية ولوحات فنية عن الكورنيش ومراكب الصيد وترام وتاكسي الإسكندرية، ولوحات أخرى خطية لآيات من القرآن الكريم، وجانب لأعمال الهاند ميد والنحت واللوحات التصويرية والأشغال الجلدية والأشغال الخشبية.

وأضافت عوض، في تصريحات صحفية، أن المعرض يتضمن أيضا لوحات فنية تعبر عن الحياة الريفية والبدوية والمدنية وتطور الحضارة، وجانب آخر من المعرض لعرائس الماريونت وأعمال خشبية لفنانى الزمن الجميل ومنهم سيد درويش.

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