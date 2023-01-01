 تعرف على كيفية تقديم طلب تأشيرة إقامة لعائلات موظفي البعثات الدبلوماسية بالسعودية - بوابة الشروق
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تعرف على كيفية تقديم طلب تأشيرة إقامة لعائلات موظفي البعثات الدبلوماسية بالسعودية

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية

نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:17 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:17 م

كشفت وزارة الخارجية السعودية، عن كيفية تقديم طلب تأشيرة عمل لموظفي البعثات الدبلوماسية داخل المملكة، وهي خدمة تتيح لموظفي البعثات الدبلوماسية طلب تأشيرة عمل للعمل تحت كفالتهم الشخصية.

 

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوقت اللازم لتنفيذ تلك الخدمة يصل إلى 3 أيام عمل، مشيرة إلى إمكانية تأخر الطلب، في حالات استثنائية، بسبب بعض الإجراءات الإضافية.

وذكرت أن من يستفيد من تلك الخدمة هم المقيمون في المملكة، بشرط أن يكون لدى مقدم الطلب إمكانية الوصول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

وأضافت أن خطوات الحصول على الخدمة هي ما يلي:

​​• الدخول على موقع (https://visa.mofa.gov.sa)
• تتبع المسار التالي
أفراد > مقيم > طلب تأشيرة عمل لموظفي البعثات الدبلوماسية داخل المملكة
• تتبع تعليمات الموقع


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