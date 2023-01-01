تزايد اهتمام الكثيرين بتتبع حاسة الشم بالسنوات الأخيرة لكونها من الأعراض المميزة للإصابة بفيروس كورونا ولكن دراسة أمريكية حديثة أكدت ضرورة تتبع حاسة الشم لكبار السن إذ هي من العلامات التي ترجح شدة احتمال الإصابة المستقبلية بالزهايمر.



وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن فريقا من جامعة شيكاغو الأمريكية تتبعوا 865 شخصا لمدة 5 سنوات لمقارنة قوة الذاكرة لديهم بفقدان حاسة الشم.



ووجد الفريق أن الأشخاص الذين عانوا تراجعا في الذاكرة فقدوا نحو 35٪ من حاسة الشم لديهم خلال الدراسة.



وأوضحت الدراسة أن الأشخاص متدهوري الذاكرة تنخفض حاسة الشم لديهم بمنتصف العقد السابع لتتلاشي تماما بعمر الـ 75.



وكشفت الدراسة أن جين يدعي أوبو إي٤ هو الأشد ارتباطا بالزهايمر وهو أيضا الأكثر تعلقا بفقدان حاسة الشم ما يزيد التوقع بعلاقة فقدان الشم بالخرف.