قال الفنان محمد رياض، إنه كان يهوى التمثيل أمام المرآة منذ أن كان يبلغ تسع سنوات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالخط العريض» على قناة «الحياة»، وعُرضت مساء الجمعة، أنه لم يكن يعرف أنه سيحترف التمثيل فيما بعد، موضحا أنّه وهو في عمر الـ14 سنة، تلقى دعوة من صديق أخيه لحضور مسرحية كان مشاركا فيها.

وذكر أنّه ذهب لمشاهدة العرض، وطلب من صديق أخيه أن يشارك في الفرقة المسرحية، ومن هنا تشكلت علاقته وقربه من المسرح.

وأوضح أن المسرح يتسم بأن كل من يهوى الفن يمكنه أن يمارس المسرح سواء في المدرسة أو من خلال فرق الهواة أو في الأندية أو مراكز الشباب أو الجامعات أو الشركات أو البنوك، وغيرها من مختلف القطاعات.

وأكد أنّ احتراف التمثيل ليس بالأمر السهل، لكن يمكن بسهولة لمن يحب هذا المجال أن يمارسه عبر المسرح.

وأشار إلى رغبته في الالتحاق بمعهد التمثيل مباشرة بعد مرحلة الثانوية العامة، لكنّ والده اعترض على ذلك، وطالبه بالالتحاق بكلية عملية.

وقال إنه التحق بالفعل بكلية العلوم (قسم الكيمياء)، لكنّه التحق بالفرقة المسرحية فور انضمامه للكلية، مؤكدا أنّه كان قد حدد طريقه الفني في ذلك الوقت.