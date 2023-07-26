 بكين تعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي - بوابة الشروق
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بكين تعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

وكالات
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 2:31 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 2:31 م
قالت إدارة السلامة البحرية الصينية في مذكرة، اليوم الجمعة، إن بكين ستجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي ابتداء من غدا السبت وحتى الأربعاء، تشمل منطقة واسعة تضم جزر باراسيل وضفة ماكلسفيلد.

وأضافت الإدارة أنه يحظر على السفن دخول المنطقة في أثناء إجراء المناورات العسكرية، بحسب وكالة "رويترز".

وتستخدم الصين ما تسميه "خط الفواصل التسعة" على خرائط لتوضيح مطالباتها من جانب واحد بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك مساحات كبيرة مما تعتبره فيتنام جرفها القاري ومنحت فيه تراخيص للتنقيب عن النفط

ورفضت محكمة في لاهاي خط الفواصل التسعة الصيني في قضية تحكيم دولي عام 2016. وترفض الصين الاعتراف بالحكم.

وتتداخل مطالبات فيتنام والصين منذ فترة طويلة في منطقة يحتمل أنها غنية بمصادر الطاقة في بحر الصين الجنوبي.

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