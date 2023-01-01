 وفاة اثنين قفزا من مبنى سكني في برلين هربا من حريق - بوابة الشروق
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وفاة اثنين قفزا من مبنى سكني في برلين هربا من حريق

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:27 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:27 م

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين لقيا حتفهما في برلين، اليوم الجمعة، بعدما قفزا من مبنى سكني هربا من النيران.

وقال متحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق إنهما توفيا في موقع الحادث، على الرغم من جهود إنعاشهما. وتحدث شهود عيان عن رجل وسيدة، على الرغم من أن فرقة الإطفاء لم تؤكد ذلك.

واندلع الحريق عند حوالي الساعة 27ر4 بعد الظهر (14:27 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة في الدور الثاني عشر من مبنى سكني مؤلف من 15 طابقا في حي كروتسبرج ببرلين.

وصرح شاهد عيان يقيم بالدور الأول من المنزل المقابل بالشارع، ويدعى ماريوس إس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه أخطر فرقة مكافحة الحرائق بمجرد ملاحظة وجود حريق. وسمع أشخاصا يصرخون طلبا للمساعدة من داخل المبنى.


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