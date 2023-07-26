تواصل أسعار الذهب تراجعها في أسواق الصاغة المحلية، حيث هبطت 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 2155 جنيها، مقارنة بـ 2165 جنيها في نهاية تعاملات أمس الخميس.

وانخفض سعر الجرام عيار 18 ليصل إلى 1847 جنيها، مقابل 1857 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 2463 جنيها، مقارنة بـ2473 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها، ليصل إلى 17240 جنيها.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتغير في الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وتزيد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وفي أوقات الحروب والأزمات والأوبئة.

وأوضح عدد من الخبراء لـ«الشروق» في وقت سابق، أن الذهب مازال أفضل وسيلة للاستثمار طويل الأجل، وأفضل ملاذ آمن ضد أي مخاطر محتملة، حتى وإن تراجعت أسعاره خلال الفترة الحالية، إلا أنه سيعاود الارتفاع مستقبلا، رابطين زيادة سعره بحدوث تخفيض جديد لقيمة الجنيه أو أزمة عالمية جديدة.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة في تداولات الجمعة لكنها تستعد لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ الثالث والعشرين من يونيو.

وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.17% عند 1949 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.16% أو 3.16 دولار عند 1949 دولار، لكنه لا يزال منخفضًا هذا الأسبوع بحوالي 0.4%.