نجم مانشستر سيتي يرغب في تغيير مركزه

ألمح فيل فودين نجم مانشستر سيتي، إلى رغبته في تغيير مركزه مع فريقه السماوي، بداية من الموسم المقبل، بعد فترة طويلة من اللعب في خط الهجوم.

واعتاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الاعتماد على فيل فودين كجناح أيمن أو أيسر منذ تصعيده من فريق الشباب.

وأبرزت صحيفة "الصن"، تصريحات الدولي الإنجليزي، الذي تطرق للحديث عن وضعه الجديد بعد رحيل إلكاي جوندوجان إلى برشلونة، وقرب انتقال رياض محرز لأهلي جدة.

وبسؤاله عما إذا كان ذلك سيساهم في تحوله لخط الوسط، أجاب فودين "في وسط الملعب، بإمكاني إظهار الكثير مما لدي، وما أنا قادر على فعله".

وأضاف "المدرب يرى أنني أشكل خطورة أكبر على مرمى المنافسين كلما لعبت في الخط الأمامي".

وأشار فودين إلى اعتماد بيب عليه في وسط الملعب خلال فترة الإعداد حتى الآن، قبل أن يضيف "لكني لا أعلم، هل سيواصل وضعي في هذا المركز عند بداية الموسم أم لا".