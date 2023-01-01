بوتين: زيادة إمداداتنا لإفريقيا بالمنتجات الزراعية رغم العقوبات المفروضة علينا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تزيد إمداداتها لإفريقيا بالمنتجات الزراعية رغم العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية.



وأضاف خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أنه على ثقة كبيرة من القدرة على تطوير العلاقات الروسية الإفريقية في عالم متعدد الأقطاب.



وشدد على أنّ حقبة هيمنة دولة واحدة أو دول عدة في طريقها إلى الزوال، مؤكدا أن إفريقيا أصبحت مركز قوة جديدا، وينبغي على الجميع أخذ ذلك في الحسبان.



وعبر عن احترام بلاده لمبادرة إفريقيا للسلام بشأن التسوية في أوكرانيا، مؤكدا التعامل معها بجدية كبيرة.



ولفت إلى أن روسيا وإفريقيا تؤيدان إنشاء عالم متعدد عادل مبني على احترام الشرعية الدولية.



وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.