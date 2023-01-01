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تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى، وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 27 يوليو بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" .

يتضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة تضم مقتطفات من أشهر المؤلفات العالمية والعربية لفصول العود ، الجيتار ، البيانو ، الفلوت والإيقاع، بالإضافة الى فاصل طلاب فصل الغناء العربى .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم أقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .