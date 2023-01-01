أعرب سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، عن سعادته بعد فوز الفريق الأبيض أمام نظيره الاتحاد المنستيري التونسي مساء اليوم الجمعة، في البطولة العربية للأندية 2023.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

وقال الجزيري في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «درسنا المنافس جيدًا وكنا الأفضل في المباراة، وتقدمنا بهدفين في الشوط الأول، ونجحنا في تكرار التسجيل بالشوط الثاني».

وأضاف: «مباراتا النصر والشباب ستكون صعبة، ولكننا سنحضر لهما جيدًا، ولدينا أهداف محددة في البطولة العربية».

وأتم: «نريد التتويج بلقب البطولة العربية للأندية، ولدينا مسؤولية كبيرة أمام الجماهير، والموسم الماضي لم نكن الأفضل والعائدين من الإعارة سيكون إضافة قوية لنا».