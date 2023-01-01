 بنزيما: «استعدينا جيدا للبطولة العربية.. وأداء الفريق سيتحسن في المباريات القادمة» - بوابة الشروق
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بنزيما: «استعدينا جيدا للبطولة العربية.. وأداء الفريق سيتحسن في المباريات القادمة»

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 2:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 2:34 ص

تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن فوز فريقه اتحاد جدة السعودي على نظيره الترجي التونسي، في مستهل مشواره بالبطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

وقال بنزيما في تصريحات تليفزيونية: «الأجواء كانت رائعة واستثنائية في المباراة، وجمهور الاتحاد يحفز الفريق ويحمس اللاعبين من الدقيقة الأولى وحتى الدقائق الأخيرة».

وأضاف: «واجهنا خصمًا قويًا خلال مباراتنا المثيرة مساء اليوم، ولكننا استعدينا جيدًا لمواجهة الترجي التونسي ونتمنى المواصلة على ذات المستوى من أجل إسعاد الجماهير».

وأتم: «استعدينا جيدًا للبطولة العربية، وبذلنا مجهودًا كبيرًا في مباراة اليوم، وأنا أثق أن الفريق سيتحسن شيئا فشيئا بالمباريات القادمة».


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