تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن فوز فريقه اتحاد جدة السعودي على نظيره الترجي التونسي، في مستهل مشواره بالبطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

وقال بنزيما في تصريحات تليفزيونية: «الأجواء كانت رائعة واستثنائية في المباراة، وجمهور الاتحاد يحفز الفريق ويحمس اللاعبين من الدقيقة الأولى وحتى الدقائق الأخيرة».

وأضاف: «واجهنا خصمًا قويًا خلال مباراتنا المثيرة مساء اليوم، ولكننا استعدينا جيدًا لمواجهة الترجي التونسي ونتمنى المواصلة على ذات المستوى من أجل إسعاد الجماهير».

وأتم: «استعدينا جيدًا للبطولة العربية، وبذلنا مجهودًا كبيرًا في مباراة اليوم، وأنا أثق أن الفريق سيتحسن شيئا فشيئا بالمباريات القادمة».