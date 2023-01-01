دراسة أسترالية: اللعب مع الأطفال وحمل أكياس البقالة يقللان الإصابة بالسرطان بـ 25%

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يتهرب العديد من الآباء من اللعب المرهق مع الأطفال أو حمل أكياس البقالة للمنزل ولكن دراسة أسترالية قد تغير تلك الفكرة إذ كشفت إن نحو ٥ دقائق من ممارسة تلك الأنشطة يوميا تقلل العرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 25%.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أستراليا أن فريقا من جامعة سيدني الأسترالية تتبعوا نحو 22400 شخص لمدة 7 سنوات لمعرفة أثر الأنشطة اليومية الشاقة علي معدلات الوقاية من مرض السرطان.

وتعني الدراسة بالأنشطة المرهقة التي تجعل الشخص تتسارع أنفاسه ومن أمثلتها الركض مع الأطفال أو حمل الأكياس الثقيلة أو ربما خوض مباراة كرة قدم عنيفة.

ووجد الفريق أن ٣.٥ دقائق يوميا من الأنشطة المذكورة تقلل السرطان بـنسبة 18% علي أقل تقدير.

وتضيف أن 5 دقائق من تلك الأنشطة تقلل العرضة للسرطان بنسبة 32% خاصة السرطانات المرتبطة بالأعضاء المختصة بالحركة.

ويذكر أن نوع من التمارين الرياضية تسمي بتمارين الفترات المتواترة تعطي نفس التأثير للأنشطة المذكورة بالأسطر السابقة والمفيدة لتجنب السرطان.