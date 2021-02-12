حقق فيلم «بيت الروبى» أمس مليون جنيه و١٧ ألفا، ليصل إجمالى إيراداته منذ طرحه فى 21 يونيه الماضى إلى ١١١ مليون جنيه و٣٠٩ آلاف.

ويستقر حاليا «بيت الروبى» في المركز الثاني، ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية - من حيث القيمة الاسمية-، بعد أن تجاوز أرقام فيلم «الفيل الأزرق 2» الذى عرض عام 2019، وبلغ إجمالى إيراداته 103 ملايين جنيه و633 ألفا، فيما يواصل حاليا الزحف لمنافسة «كيرة والجن» المتصدر للقائمة، الذي وصلت إيراداته عام 2022، إلى 119 مليون جنيه و783 ألفا، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

فيلم «بيت الروبى» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبى الذى يعيش هو وزوجته فى أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتى إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة «انفلونسر» مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وجاء فى المركز الثانى فيلم «البعبع» محققا ٥٠٤ ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى ٣٨ مليون جنيه و٢٦ ألفا.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، ومحمد أنور، ومحمد عبدالعظيم، ومحمد محمود.

الفيلم محمل بالعديد من المشاعر الإنسانية، حيث يدور الصراع حول مجرم خطير يقوم بعملية سطو كبيرة ليؤمن مستقبله، قبل أن يكتشف أنه له أبناء لم يكن يعلم بوجودهم، ويتعرف عليهم لأول مرة بعد تخلى والدتهم عنهم.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «مستر إكس»، محققا أمس ٤٤٤ ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته إلى ٢٥ مليون جنيه و٦٧ ألفا.

الفيلم قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذى يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكى يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

أما البطولة فهى لأحمد فهمى، وهنا الزاهد، فى ثالث تعاون فنى بينهما، بعد مسلسل «الواد سيد الشحات» ومسرحية «جوازة معفرتة»، ويشارك فى بطولة الفيلم أوس أوس، وبيومى فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين.

واستقر في المركز الرابع فيلم «تاج»، محققا ٣٤٦ ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ أول أيام العيد إلى ٤٢ مليون جنيه و١٩٧ ألفا.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى، دينا الشربينى، وهالة فاخر، وعمرو عبدالجليل، وساندى، وأحمد بدير، وليلى عز العرب.

وتدور أحداث الفيلم، فى إطار كوميدى فانتازى، حول (تاج) الذى يجسده تامر حسنى، الذى يعمل فى إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربينى وتنشأ بينهما قصة حب، وفى تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفى، ويحاول استخدامها فى مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توءم يدعى «هارون»، وتنشأ بينهما عداوة، بسبب سعى أحدهما لنصرة الخير، وبحث الآخر عن مصالحه الشخصية.

أما المركز الخامس والأخير، فكان من نصيب فيلم "مطرح مطروح"، والذي حقق أمس ١٤٣ ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوع، إلى مليون جنيه و٦٧٧ ألفا.

تدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء لقضاء اجازتهم الصيفية على بحر مطروح وقت نشوب حرب ما، وسرعان ما يتعرضوا لمواقف صعبة مع قوات الجنود الأجنبية.

الفيلم من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي، ويشارك في بطولة الفيلم الفنانين محمود حميدة، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، بالإضافة إلى الفنان العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا».