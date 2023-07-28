قالت مصادر مطلعة، إن صندوق النقد الدولي سيمنح الأرجنتين ما يصل إلى 8ر10 مليار دولار كقروض خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، كجزء من مراجعات برنامج إقراض الأرجنتين البالغة قيمته الإجمالية 44 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن المصادر القول إن دفعات القرض ستصرف خلال أغسطس ونوفمبر المقبلين، حيث سيتم منح الجزء الأكبر منه بعد الانتخابات الأولية في 13 أغسطس المقبل.

ومازالت القيمة الدقيقة للدفعات محل نقاش، لكنها تتراوح بين 4ر9 و8ر10 مليار دولار.

وذكرت بلومبرج، أن المتحدث باسم صندوق النقد رفض التعليق على هذه الأنباء.

ومن المتوقع أن يعلن صندوق النقد عن اتفاقه الجديد مع الأرجنتين على مستوى الموظفين في وقت لاحق من اليوم، حيث سيذكر أنه سيتم صرف دفعة بقيمة 3ر7 مليار دولار، لكنه لن يشير إلى الدفعة المنتظرة في نوفمبر المقبل، لأن هذه الدفعة ستكون مرتبط ببرنامج مراجعة منفصل تم تقديمه من ديسمبر إلى نوفمبر المقبل بحسب المصادر.

في الوقت نفسه، من المنتظر أن يصوت المجلس التنفيذي لصندوق النقد على الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الموظفين خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.

وفي أواخر الشهر الماضي سددت الأرجنتين 7ر2 مليار دولار لصندوق النقد الدولي باستخدام حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق واليوان الصيني، حيث استخدمت وحدات حقوق السحب الخاصة بقيمة 7ر1 مليار دولار في حين حصلت على الجزء المتبقي بالعملة الصينية اليوان من بنك الشعب الصيني (المركزي) لسداد التزاماتها تجاه الصندوق، حتى تتجنب التخلف عن سداد ديونها، في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه بشأن اتفاق على مستوى الموظفين.