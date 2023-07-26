أشاد المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بتوضيح رئيس الوزراء مصطفي مدبولي حقيقة الأمور للمواطنين، خلال إعلانه إجراءات مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا : "كنا نحتاج إلى هذه المصارحة منذ بداية الأمر، وعدم ترك المواطنين فى حيرة من أمرهم".

وأضاف منصور لـ"الشروق"، أن الأمر الأكثر أهمية هو استمرار توعية المواطنين بشأن الأزمة، موضحا أن أزمة الكهرباء التي نشهدها هذه الأيام ليست نتيجة لارتفاع درجات الحرارة فحسب، وإنما بسبب غياب الحكومة عن توعية الموطنين أيضا، إضافة لغياب الحكومة عن الرقابة على المنشآت، حيث نجد أعمدة الإنارة مضاءة نهارا فى كثير من الطرق.

وأشار إلى أنه على الحكومة والدولة أن تنتهج خطة لتوعية المواطنين فى هذا الشأن، ومتابعة أثر تلك التوعية، وتأثيرها ومدي الإلتزام بها، مضيفا:" نحتاج إلى الوعي طوال العام وليس فى توقيت الأزمة فقط.

وبشأن قرار رئيس الوزراء، بالعمل أون لاين من المنزل لموظفي الحكومة أيام الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، قال منصور:" هذا الأمر يحتاج ضبط فى التطبيق، لأن هناك أماكن قد يحدث فيها إشكاليات كبيرة بسبب ذلك كقطاع البنوك على سبيل المثال، موضحا أن الأمر يحتاج متابعة يومية من اللجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء، وإعلان نتائج عملها يوميا لمتابعتها وتقويم أي أخطاء قد تحدث.

وتابع:" وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، أتوقع أن تستمر الأزمة إلى الأسبوع الأول من سبتمبر، مؤكدا أهمية تحديد مواعيد انقطاع الكهرباء عن كل منطقة وإعلانها للمواطنين، مضيفا:" فى العمرانية الكهرباء طانت تنقطع نحو 9 مرات، ولمدد تصل لـ15 ساعة انقطاع في اليوم.