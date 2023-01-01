قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروف، إن العالم تعرض للخداع الغربي والأمم المتحدة، وبشكل خاص في ملف الأمن الغذائي، مؤكدة أن صفقة الحبوب كانت لصالح الدول الغربية و للولايات المتحدة في المقام الأول والتي حققت أرباحًا طائلة.

وأضافت خلال لقاء خاص مع قناة «اكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنها باعت الحبوب إلى بلادها في أولًا، وصنعوا تلك الحبوب وبيعها على شكل منتجات، الأمر الذي ساهم في تدمير قطاع الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي، وإضراب المزارعين في بلغاريا وبولندا وغيرهم من الدول؛ نظرًا لإفلاسهم بسبب تلاعب شركات الأمم المتحدة بالحبوب.

وأضافت أن روسيا مرت بالعديد من التجارب مع مصر، ومنها مواجهة محاولات التدخل للشئون الداخلية للبلدين، والتعاون فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ونوهت أن العلاقات بين البلدين لها طابع تاريخي، ولكن تم الانتقال بها إلى الحاضر والمستقبل خاصًة أنها متوافقة مع كل زمن.

وعن مستقبل العلاقات الروسية الإفريقية، أكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن رؤيته لتنمية العلاقات مع القارة الإفريقية، مؤكدة أنه تم تكريس المباحثات اليوم لهذا الملف.

وأوضحت هناك تحضيرات للوثائق والبيانات فيما يتعلق بتطوير العلاقات الروسية الإفريقية، موضحة أن روسيا لديها تفاهم كبير مع الأفارقة حول مجالات التعاون المشترك، الذي يجب أن تقام على أساس القانون الدولي مع الأخذ في الاعتبار، الاحترام المتبادل للطرفين كما هو منصوص عليه في نصوص الأمم المتحدة.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات القمة الإفريقية الروسية، بمدينة سان بطرسبرج، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.