قال المفكر السياسي علي الدين هلال، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد إعطاء انطباع بأن بلاده لا تزال دولة عظمى.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مصر جديدة» الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي ضياء رشوان، عبر شاشة «etc»، مساء الجمعة، أن الغرب تصوّر أنه استدرج بوتين في حرب أوكرانيا إما ليهزمه بشكل مباشر أو يستمر في استنزافه، ودفعه نحو التركيز على الحرب.

وأوضح أن القمة الروسية الإفريقية أكّدت عدم صحة رؤية الغرب في هذا الصدد، معقبا: «في الوقت اللي الغرب بيحاربه من أكتر من سنة ونصف إلا بوتين ما زال لديه سياسة خارجية وأنه لا يزال قادرا على دعم الغير».

وأشار إلى أنّ هذا التوجه يصيب الغرب في مقتل، لافتا إلى أنّ بوتين بعث رسالة للغرب مفادها أنهم لن يستطيعوا هزيمته، وأنه قادر على التمدد وتنفيذ أنشطة على الأرض وخلق علاقات استراتيجية جديدة.

وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأس بوتين القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في مدينة سان بطرسبرج على مدى يومين.