اتهام ترامب بمحاولة حذف لقطات كاميرا مراقبة فى قضية «الوثائق السرية»

اتهم مدعون فيدراليون أمريكيون، أمس الأول، الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بأنه حاول مع أحد مساعديه حذف لقطات كاميرات مراقبة من مقر إقامته فى مارالاجو فى فلوريدا، تجنبا لوقوعها فى أيدى المحققين فى قضية احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

ويتهم ترامب واثنان من مساعديه بأنهم طلبوا من موظف فى مقر الإقامة «حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادى مارالاجو تجنبا لتسليم هذه الصور» إلى القضاء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان أحد المساعدين ــ ويدعى وولت نوتا ــ اتهم سابقا إلى جانب ترامب، فى حين توجه اتهامات لأول مرة إلى المساعد الثانى ويدعى كارلوس دى أوليفيرا.

ووفقا للادعاء، «أصر الأخير (كارلوس دى أوليفيرا) على أحد العمال التقنيين فى مقر الإقامة، قائلا له «إن الرئيس يريد محو هذا الخادم».

واعتبر فريق حملة ترامب ــ فى بيان ــ أن هذه الاتهامات الجديدة «مجرد محاولة أخرى لا نهاية لها» من جانب إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن «لمضايقة» سلفه.

وأضاف البيان أن المدعى الخاص المكلف بالقضية جاك سميث «يعلم أنه لا يوجد شىء فى الملف».

ووصف الرئيس الأمريكى السابق الاتهامات الجديدة بأنها سخيفة. وقال ترامب إن «وزارة العدل تسىء لى، وهذا تدخل فى الانتخابات المقبلة على أعلى المستويات». كما رأى أن الولايات المتحدة تعانى بسبب ما وصفه بسوء سلوك وزارة العدل وأعرب عن أمله أن يفعل الحزب الجمهورى شيئا إزاء ذلك.

وسبق لترامب ــ وهو المرشح الأوفر حظا فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى لعام 2024 ــ أن أكد أنه غير مذنب. والأسبوع الماضى حدد قاض تاريخ 20 مايو 2024 موعدا لبدء المحاكمة، وهى الأولى لرئيس سابق.

ويأتى هذا الاتهام الجديد فى قضية وثائق أرشيف البيت الأبيض فى اليوم الذى التقى فيه محامو ترامب ممثلين عن وزارة العدل، فى إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولات قلب نتيجة انتخابات 2020 وهى قضية يمكن أيضا أن يوجه إليه اتهام فيها.