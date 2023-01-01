دفاع النواب: الخارجية تلقت طلبات عديدة من المصريين بالخارج لتسوية موقفهم التجنيدي

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، جاءت بعد تلقي وزارة الخارجية طلبات عديدة من المواطنين المصريين المقيمين في الخارج لتسوية موقفهم من التجنيد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الموقف التجنيد للشباب ينحصر في الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة، مؤكدًا أن المبادرة ستحل الكثير من المشاكل التي تواجه المواطنين بالخارج الراغبين في قضاء الإجازة بأرض الوطن.

وأشار إلى أن هناك بعض اللجان من وزارة الدفاع تسافر لعدد من الدول؛ لإنهاء الموقف التجنيدي الخاص بهؤلاء الشباب، قبل المبادرة التي تم الإعلان عنها اليوم.

وأوضح أن وزارة الخارجية ستنشر على موقعها الرسمي بعض البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي، والبريد الإلكتروني، والدولة الموجود فيها المواطن، وتاريخ المغادرة، والرقم الخاص بالتجنيد، منوهًا أن الفترة التي يُسمح فيها بتقديم هذه الطلبات شهر، وهناك بعض المواطنين الموجودين في مصر، لن يُسمح لهم تجديد جواز السفر الخاص بهم إلا بعد تسويتهم الموقف التجنيدي.

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، لتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم، العمل أو الدراسة أو العلاج.

وتتضمن المبادرة تسجيل بيانات المصريين بالخارج -ممن يريدون التسوية- عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ودفع مبلغ مالي يُقدر بـ5 آلاف دولار أو يورو.