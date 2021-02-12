إشهار 3 مراكز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأقصر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، الانتهاء من إشهار 3 مراكز شباب جديدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقالت المديرية، إن المراكز التي تم إشهارها هي مركز شباب أبو زعفة، ومركز شباب عزبة علي بدر، ومركز شباب القضا، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إشهار المركز الرابع.



وأكد صلاح رشوان، مدير المديرية، أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تجرى أعمال الإنشاء والتطوير بمراكز الشباب التي تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب، من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت شبابية ورياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.



وأضاف رشوان، أن مراكز الشباب تساهم في بناء واستثمار طاقات الشباب، مشيداً بجهود الدولة في التوسع نحو تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.