 وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والنمسا يناقشان التعاون في استقرار سلاسل التوريد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والنمسا يناقشان التعاون في استقرار سلاسل التوريد

فيينا - قنا
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:19 ص

بحث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج، اليوم، مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين الذي يزور النمسا حاليا، استقرار سلاسل التوريد.

واستعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بما يشمل البطاريات والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات، واتفقا على تعزيز التعاون فيما يتعلق باستقرار سلاسل التوريد.

على صعيد متصل، أجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية مباحثات منفصلة مع مارتن كوشر وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، تناولت سبل دعم الشركات الكورية الجنوبية في ضوء "بعض التشريعات الاقتصادية الأوروبية التي تعتبرها سول تمييزية".

ولاتزال التوترات الجيوسياسية والتضخم يشكلان التحدي الأكبر أمام استقرار سلاسل التوريد العالمية.


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