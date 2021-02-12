الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: نتطلع إلى إقرار المنظومة العالمية العادلة

قال الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إن بلاده لديها تاريخ مشترك كبير مع روسيا، موجها الشكر لموسكو لأنها دائمة التذكير بالدور الإفريقي ودور شعوب القارة.



وأضاف في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الإفريقية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لدينا أبعاد وآفاق مشتركة واعدة وأتمنى بأن هذه القمة تمكننا من إقرار المنظومة العالمية العادلة وإقامة جسور التعاون بين دولنا».



وتابع: «إفريقيا قارة فقيرة وتضطر لطلب المساعدة من الخارج رغم أنها غنية بالموارد، لذلك نعتزم إقامة الاتصالات والشراكات لتنمية دولنا».



واستكمل: «أنا أتحدث باسم جيل الشباب.. هذا الجيل يضطر أحيانا لعبور بحار ومحيطات كي يصل لأطراف أخرى في العالم من أجل حياة أفضل».



وواصل: «لا نريد دائما خوض المعارك ولكننا نضطر إلى ذلك أحيانا.. نحن في بوركينا فاسو نواجه ممارسات استعمارية حديثة، يفرضون من الخارج علينا العبودية الجديدة، ومعتادون للنضال والدفاع عنه وحاربنا الإرهاب لحماية بلدنا».



وأكد: «عندما لجأ جدي في أيامه للسلاح كان ذلك ضد رغبتي، ولم نرد خوض المعارك واستخدام السلاح، ويجب على قادة الدول الإفريقية ألا يتصرفوا كدمى في يد الإمبرياليين والمستعمرين، وأقول لقادة الدول الإفريقية إنه علينا ضمان الاكتفاء الذاتي لشعوبنا ودولنا وعلاج مشكلة النقص في الغذاء، وعلينا أن نحترم شعوبنا الإفريقية التي تناضل ضد الاستعمار».



وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.



ويلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد.