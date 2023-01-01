محمد رياض: كل تفكيري ينصب حاليا على دورة مهرجان المسرح

قال الفنان محمد رياض، إن كل تفكيره منصبا في الوقت الحالي على رئاسته للدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالخط العريض» على قناة «الحياة»، وعُرضت مساء الجمعة، أنه يحلم بأن يحظى المسرح بالمكانة التي يستحقها، نظرا لأهميته وقيمته ودوره في المجتمع.

وذكر أنّ المسرح يمثل حائط صد لكل الأفكار المتطرفة، كما أنه يعبر عن الوعي والثقافة، ويوفّر المتعة والتسلية للجمهور.

وتحدث عن علاقته بزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، قائلا إن علاقتهما بدأت خلال مشاركتهما في عمل فني (مسرحي)، موضحا أن العلاقة بدأت بالصداقة ثم الإعجاب ثم الحب، ومن ثم الارتباط.

وأشار إلى أنه اعترف بها بالحب للمرة الأولى وهما في محافظة الإسكندرية، حيث كانا يُقدمان مسرحية مشتركة، لافتا إلى أنّ كل تفاصيل حياته قضاها مع رانيا محمود ياسين.

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل.