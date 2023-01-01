الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تعتمد التقويم الحديث للانفصال عن روسيا

قررت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التحول إلى التقويم الحديث وذلك في مسعى لتأكيد انفصالها عن روسيا.

يذكر أن التقويم اليولياني الجديد، الذي ينطبق على الأعياد الثابتة مثل عيد الميلاد ويتوافق مع التقويم الجريجوري "الميلادي" حتى عام 2800، سيتم إدخاله إلى العام الكنسي الجديد اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، وفقا لقرار مجمع الأساقفة الذي نشر يوم الخميس.

لكن الأبرشيات والأديرة التي ترغب في الاستمرار في استخدام التقويم اليولياني القديم قد تقوم بذلك.

ومع تغيير التقويم، الذي يتماشى مع الأعياد الأرثوذكسية للكاثوليك والبروتستانت، فإن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تأسست عام 2018 بمساعدة الدولة، تعمل على النأي بنفسها عن روسيا.

ولا تزال الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تتبع التقويم اليولياني.