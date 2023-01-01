البرلمان الليبي: بيان البعثة الأممية حول خارطة طريق المسار التنفيذي تضمن معلومات غير صحيحة

نفى المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق اليوم الخميس ما ورد في بيان البعثة الأممية حول اعتماد مجلس النواب خارطة طريق للمسار التنفيذي، تتضمن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

وعبر المجلس عن استغرابه من بيان البعثة الأممية وقال إنه "تضمن معلومات غير صحيحة"، وانتقد وصف إجراءات قام بها المجلس بأنها "إجراءات أحادية الجانب".

وقال بيان مجلس النواب "من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب".

وأضاف "إن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة".

وقال بيان للبعثة الأممية أمس إنها "تحذر من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية"، وذلك بعد إعلان مجلس النواب اعتماد خارطة طريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والسعي لتشكيل حكومة جديدة موحدة.