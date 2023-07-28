الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين ضد توسيع منجم فحم

أفاد نشطاء لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، بأن قوات الأمن التركية أطلقت، اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق حشد من المحتجين السلميين ضد التوسع المقرر لمنجم فحم في إحدى الغابات جنوب غربي البلاد.

ويعتصم سكان محليون ونشطاء بيئة من بينهم أعضاء نقابات عمالية وساسة معارضون، خارج غابة أكبيلين في مقاطعة موجلا منذ يوم الاثنين الماضي.

وقالت الناشطة المحلية نيسي تونسر لـ"د.ب.أ" عبر الهاتف، إن المتظاهرين يأملون في الحصول على مساعدة لوقف قطع أشجار الخشب الأحمر المستوطنة بغرض توسيع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم في الوقت الذي تنظر فيه دعوى قضائية بهذا الشأن.

وأضافت تونسر، أن قوات الدرك والشرطة التي منعت الدخول إلى أكبيلين بعربات مدرعة، استخدمت القوة لتفريق مجموعة في وقت سابق اليوم الجمعة، بعد وقت قصير من وصول زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو إلى المنطقة، وأظهرت لقطات نشرها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي اندلاع اشتباكات.

وتعهد كيليتشدار أوغلو بالتضامن مع المتظاهرين وشدد على أن الغابات مهمة للنظام البيئي في تركيا.

ويحتج السكان المحليون والنشطاء على المشروع، الذي تنفذه منذ عامين شركة تابعة للحكومة.