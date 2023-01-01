 الأوقاف: تكريم الأئمة المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة بالأردن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف: تكريم الأئمة المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة بالأردن

أحمد كساب
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 12:06 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 12:06 م
كرم محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية أئمة وزارة الأوقاف المصرية المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة، حيث شارك الشيخ أحمد شرف الدين أحمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، ورزق رجب عبد الموجود عبد الحافظة إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك تأتي في إطار من التعاون الوثيق بين وزارتي الأوقاف المصرية والأردنية، وفي إطار التلاقي والترابط وتبادل الخبرات، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير في ربوع الدنيا، والإسهام في صنع السلام العالمي.

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