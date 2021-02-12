الأرصاد الجوية القطرية: طقس حار ورطب نهارا على الساحل مع غبار عالق في البحر

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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، يصبح حارا نهارا ورطبا مع سحب متفرقة..وفي عرض البحر غبار عالق إلى ضباب خفيف أحيانا وسحب متفرقة.

وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة..وفي البحر تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.

ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق في البداية.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام.

أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية.

وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و22 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في السادسة وثلاث دقائق صباحا.

الوكرة: أعلى مد في الثالثة و29 دقيقة عصرا..وأدنى جزر في السادسة و56 دقيقة صباحا.

مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و33 دقيقة عصرا..وأدنى جزر في السابعة والربع صباحا.

الخور: أعلى مد في الواحدة و47 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في السادسة و38 دقيقة صباحا.

الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و58 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في السادسة و11 دقيقة صباحا.

دخان: أعلى مد في الخامسة و54 دقيقة مساء..وأدنى جزر في الحادية عشرة و12 دقيقة صباحا.

تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و21 دقيقة.