تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء

تجددت مساء يوم الخميس، الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف "جهاز القضاء".

وتظاهر الآلاف في تل أبيب والعشرات من المواقع الأخرى، فيما حاول بعض المتظاهرين إغلاق شوارع وتقاطعات مركزية ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشرطة، التي حصلت ولأول مرة، على إذن باستخدام مدافع المياه العادمة ضد المتظاهرين واستخدام قنابل الصوت والهراوات.

وانطلقت التظاهرة الاحتجاجية الرئيسية من شارع روتشيلد في تل أبيب باتجاه ما بات يطلق عليه المحتجون "ساحة الديمقراطية" في شارع "كابلان"، واندلعت مواجهات إثر محاولة بعض المتظاهرين إغلاق طريق "أيالون" السريع.

وأغلق المتظاهرون نفق "لاجوارديا"، وحاولوا الوصول إلى طريق "أيالون" السريع، أحد أكبر الشوارع السريعة العابرة للمدينة، لكن الشرطة منعتهم وفتحت النفق.

كما قطع متظاهرون مفترق الطرق بين كفار سابا ورعنانا وإغلاق شارع 4.

ويوم الإثنين الماضي، صوت "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية"، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".