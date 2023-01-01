 السعودية.. القبض على سعودي نشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية.. القبض على سعودي نشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 10:03 ص

ألقت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية القبض على سعودي أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء.

وأكدت شرطة الشرقية أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

 


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