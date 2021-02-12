بوتين: العلاقات المصرية الروسية لها طبيعة استراتيجية خاصة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات المصرية الروسية لها طبيعة استراتيجية خاصة على مدى العقود الماضية.

وأضاف في مداخلة بعد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج، اليوم الجمعة، أن هذه العلاقات تتنوع بين الاقتصاد والسياسة وغيرهما، مشيرا إلى أنّ هناك مشروعات كبيرة تجمع بين البلدين.

في شأن آخر، أكّد أنّ الصعوبات في أسواق الطاقة وفي ملف الغذاء لم تظهر على خليفة الأزمة الأوكرانية، لكنها ظهرت خلال مكافحة وباء كورونا، حيث نفذت الكثير من الدول الصناعية عملية إغلاق وأوقفت عمل المصانع.

وأشار إلى أن هذه الدول ركزت على دعم مواطنيهم وسكانهم، وعملوا على طباعة الأموال كما جرى في الولايات المتحدة بمقاييس جبارة، وفي الاتحاد الأوروبي بوتيرة أقل.

ولفت إلى أنّ هذه الأموال المطبوعة استخدمت لشراء المواد الغذائية من الأسواق، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار ، وهو أمر مرتبط بالسياسة غير المحسوبة وغير المدرسة.

ونوه بأن هذه الدول لجأت أيضا إلى سياسة غير مدروسة في الاقتصاد الأخضر، وهو ما كانت له انعكاسات أيضا على أسواق الطاقة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

ويلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد.