ثلاثي هجومي يقود تشكيل الاتحاد المنستيري لمواجهة الزمالك

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كشف طارق الجاني المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

ويواجه فريق المنستيري نظيره الزمالك على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، في البطولة العربية للأندية.

وجاء تشكيل المنستيري لمواجهة اليوم كما يلي:

بشير بن سعيد في حراسة المرمى

الدفاع: وسام مضياف، شهاب الصالحي، فابريس زيدج، هشام بقير

خط الوسط: عبد القادر بوطيش، بوبكر سار، فيصل منال

الهجوم: إدريس المحيرصي، ياسين الوالي، بوبكر تراوري.