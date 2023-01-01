قُتل 6 أشخاص وأُصيب 23 آخرون، نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة، الخميس، في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر قناتها على تيليغرام، أن "دوريات من شرطة ناحية السيدة زينب، وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق وفوج إطفاء ريف دمشق والإسعاف، حضرت إلى مكان التفجير إضافة إلى محافظ ريف دمشق وقائد الشرطة، وتم نقل جثامين القتلى والمصابين إلى مشافي دمشق وريفها"، طبقا لـ(سانا).

وتم تفجير الدراجة في منطقة بالقرب من مرقد شيعي قبل يوم واحد من حلول يوم عاشوراء، ذكرى مقتل الحسين بن علي، حفيد النبي محمد، الذي قُتل في معركة كربلاء، بالعراق حاليا، عام 680 ميلادية.

وكان مقتله على يد خليفة المسلمين الأموي، أحد الأحداث التي ساعدت على خلق الانقسام بين السنة والشيعة، وهما المذهبان الرئيسيان في الإسلام.

ووصفت وكالة (سانا) الهجوم بأنه "انفجار إرهابي".

وعرض التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو لسيارة مفخخة ومبان متفحمة في المنطقة المحيطة بالانفجار.