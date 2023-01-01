محمد رياض: لا توجد غيرة فنية مع زوجتي رانيا محمود ياسين

قال الفنان محمد رياض، إنه لا توجد غيرة فنية مع زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالخط العريض» على قناة «الحياة»، وعُرضت مساء الجمعة، أن رانيا تفرح كثيرا بنجاحه، ودائما ما تتمنى له الكثير من الخطوات الناجحة، كما يبادلها هو نفس الشعور.

وتحدّث عن طريقة تربية ابنيهما عمر وآدم، قائلا إنه زرع فيهما معرفة الأصول والعادات والتقاليد المصرية، وعدم الخوف من المستقبل، وأن تكون لديهما الجرأة في التعبير عن نفسيهما.

وأشار إلى حرصه على أنه يكون ابناه مرتبطين بالعائلة، موضحا أنّ ابنه يخوض تجربة سينمائية حاليا وذلك من خلال فيلم حجر إيجابي.

ولفت إلى أن ابنه «عمر» يجيد الكتابة والتمثيل، متمنيا له المزيد من التوفيق في خطواته الفنية.