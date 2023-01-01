 السناتور الأمريكية جيليبراند: ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة حدث بسبب الحرب الأوكرانية - بوابة الشروق
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السناتور الأمريكية جيليبراند: ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة حدث بسبب الحرب الأوكرانية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 6:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 6:08 ص

قالت السناتور الديمقراطية الأمريكية، كريستين جيليبراند، إن بلادها قد رأت "بالفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الخاصة بنا بسبب مشكلات في سلسلة التوريد وبسبب الحرب في أوكرانيا".

وأضافت جيليبراند -في تصريحات لها نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن تداعيات قرار روسيا بمغادرة مبادرة حبوب البحر الأسود "ستؤدي إلى عدم حصول العديد من الدول على ما يكفي من الغذاء لإطعام شعوبها"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتعين عليهم قريباً تحديد مسار مستدام لتصدير السلع الزراعية إلى أكثر دول العالم التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

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