ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فريقا من جامعة ساندييجو اكتشفوا بعد دراسة 5 سنوات أكثر موقع مشمس علي سطح الأرض هي صحراء أوتاكاما وتوجد في هضبة شاغنانتور إحدي صحاري دولة تشيلي حيث تعد تلك المنطقة أشبه بكوكب الزهرة، أقرب الكواكب إلى الشمس، إذ تتلقى ضوءا من أشعة الشمس أكثر من أي مكان آخر على الكوكب وتصل معدلات الإشعاع إلى 308 درجة.

وذكرت الدراسة أن انخفاض نسبة السحب أعلى الهضبة تسببت في وصول الكثير من موجات ضوء الشمس القصيرة، ما يجعل مفعول كريمات الحماية من الشمس غير فعالة لمن يقيمون أعلي الهضبة.

وتعلوا هضبة شاغنانتور سطح البحر بـ5400 متر بجوها البارد ومتوسط حرارة 4 مئوية، وتحافظ تيارات المحيط الهادئ القادمة من القطب الجنوبي على برودة الطقس رغم معدلات الأشعة القوية.

ويرجح الباحثون أن الهضبة بجانب تميزها كموقع لجذب السياحة فهي موقع مثالي لمحطات توليد الطاقة الشمسية أو مقر لاختبار وسائل التكيف علي الحياة علي سطح كوكب الزهرة.