بوتين: روسيا تدعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا.



وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: "تعتزم روسيا مواصلة المساعدة للمضي قدمًا في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.



وأضاف: "روسيا وليبيا تتعاونان ضمن منظمات وصيغ متعددة الأطراف، بما في ذلك (أوبك +) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ما يسهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".



وتابع: "لدينا سنوات عديدة من الخبرة في العمل المشترك المثمر"، مشيرا إلى أن ليبيا شريك طويل الأمد لروسيا في شمال أفريقيا.