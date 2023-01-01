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أعداد جريدة الشروق
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بوتين: روسيا تدعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 11:36 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 11:36 م
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا.

وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: "تعتزم روسيا مواصلة المساعدة للمضي قدمًا في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف: "روسيا وليبيا تتعاونان ضمن منظمات وصيغ متعددة الأطراف، بما في ذلك (أوبك +) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ما يسهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".

وتابع: "لدينا سنوات عديدة من الخبرة في العمل المشترك المثمر"، مشيرا إلى أن ليبيا شريك طويل الأمد لروسيا في شمال أفريقيا.

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