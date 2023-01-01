رفع 9400 طن مخلفات صلبة لردم بركة تل المقدام بالدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة، بنطاق مدينة ومركز ميت غمر لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة 6 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام.

وقال المحافظ إنه تم رفع 9400 طن مخلفات صلبة والتخلص الآمن منها لردم بركة تل المقدام بكفر المقدام بميت الفرماوي التابعة لرئاسة مركز ميت غمر.

وأضاف أنه من المخطط في أعمال الحملة بنطاق مركز ميت غمر؛ إخلاء ورفع جميع المخلفات الصلبة على قطعة أرض أملاك دوله بمساحة 23 فدانا تم تخصيصها لإنشاء محطة معالجة صرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة ميت غمر.

ومن جانبه أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة وإشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات وفهمي علام بجهاز النظافة والتجميل، تم التنسيق مع اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر ورؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة وهم رؤساء مراكز ومدن السنبلاوين ومنية النصر والمنصورة و بني عبيد وأجا؛ إضافة لمعدات مركز ومدينة ميت غمر.

وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن بنطاق المحافظة.

وأكد على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.