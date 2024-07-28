روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

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أعلنت روسيا، السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا حيث تواصل قواتها تقدمها البطيء منذ أشهر بدون تحقيق انتصارات كبيرة حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إن وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي" الواقعة شرق مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين، حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبية في الأشهر الأخيرة.

ومنذ فشل الهجوم المضاد الأوكراني الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في فبراير، بدأت روسيا تكتسب المزيد من الأراضي، كما تواجه القوات الروسية جيشا أوكرانيا يعاني من نقص الأسلحة والذخيرة مع تراجع المساعدات الغربية، ويواجه صعوبات في التجنيد.

وأدى قصف روسي أيضا إلى مقتل فتى يبلغ 14 عاما واصابة 12 بجروح بينهم ستة أطفال في منطقة سومي (شمال) وسقوط قتيل في خاركيف (شمال شرق) وآخر في خيرسون (جنوب)، وخمسة جرحى في دونيتسك (شرق)، بحسب السلطات المحلية.

وفي الجانب الروسي، تسببت ضربات أوكرانية بمقتل مدني في قرية بوشكوفكا بمنطقة بيلغورود التي تستهدفها قوات كييف بشكل شبه يومي، كما قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تلغرام.

وبحسب مصدر في الدفاع الأوكراني فإن قوات كييف استهدفت بمسيرات مصفاة وثلاثة مطارات في روسيا في مناطق ساراتوف وريازان ومورمانسك.

وأكد هذا المصدر أيضا أن ثلاث مروحيات عسكرية روسية تعرضت ل"أعمال تخريب" في منطقة موسكو.