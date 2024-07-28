 الشباب والرياضة بالأقصر تنظم تدريبات شعبة التوجيه والتأهيل المهني للنشء - بوابة الشروق
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الشباب والرياضة بالأقصر تنظم تدريبات شعبة التوجيه والتأهيل المهني للنشء

محمد راشد
نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 10:39 م | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 10:39 م

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الأقصر، تدريبات شعبة التأهيل المهني، ورش عمل في "الحياكة، والمشغولات اليدوية، والجلود بمركز شباب طيبة العوامية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" التي تنفذها الوزارة؛ لشغل أوقات النشء وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات.

وقالت المديرية، إن التدريبات تستهدف توجيه اهتمام النشء إلى الهوايات الإنتاجية وتدريبهم على الأشغال اليدوية وتنمية المهارات الفنية والحرفية لديهم وإكسابهم الاتجاه نحو العمل الحر وتعزيز قدراتهم على التنافس من أجل الوصول إلى تمكينهم إقتصاديا.

وأوضحت المديرية، أن الفعاليات تضمنا تدريب النشء أعضاء الشعبة على أعمال الخياطة، المشغولات اليدوية، الستائر، المفروشات، والحقائب.


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