مدح توماس كريستنسن، لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق ومدرب منتخب بنما الحالي، محمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدا أنه متواضع، ومشاهدته في الملاعب ممتعة.

قال توماس كريستنسن في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" أعتقد أن مشاركة منتخب بنما كانت رائعة في كوبا أميركا وحققنا إنجازا تاريخيا بالتأهل للدور ربع النهائي وقدمنا بطولة كبيرة رغم وقوعنا في مجموعة صعبة".

أضاف:" النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أميركا كانت قوية وعلى قدر التطلعات وأسفرت عن مستويات قوية للمنتخبات الكبرى مثل الأرجنتين والبرازيل وكانت بطولة ممتعة للجماهير".

تابع:" أنا مستمر مع منتخب بنما وعقدي سيظل مع الفريق حتى بعد بطولة مونديال ٢٠٢٦ وبالفعل تلقيت عروضا من أندية ومنتخبات اخرى ولكننى أرغب في الاستمرار كمدرب لمنتخب بنما وقيادته لتحقيق حلم الصعود لنهائيات كأس العالم المقبلة".

أشار:" منتخب الارجنتين بالمقارنة مع مونديال ٢٠٢٢ لم يكن بنفس المستوى في بطولة كوبا أميركا وهو منتخب يمتلك لاعبين كبار ولكن في النهاية استطاعوا الفوز باللقب والجميع كان ينتظر ميسي يفوز باللقب".

أوضح:" وجهت نصيحة لنجم البرازيل فينيسيوس جونيور خلال بطولة كوبا أميركا وهو أن يلعب كرة القدم لأنه لاعب ظاهرة وهو لا يحتاج للتصرفات التي يقوم بها وتشتت ذهن أي لاعب وتخرجه عن تركيزه وأي لاعب يتمنى أن يمتلك مثل امكانياته الفنية".

أوضح:" منتخب إسبانيا قدم بطولة كبيرة وشاهدت مبارياته في يورو ٢٠٢٤ واستحق الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق وقدم مباريات قوية وأداء رائع ، ومنتخب إسبانيا يمتلك مواهب استثنائية ويمزج بين عناصر الخبرة والشباب".

واصل:" يامين لامال لاعب ممتاز و يمتلك مستقبل مبهر وموهبة رائعة ولكن من المبالغة ان يتم مقارنته بميسي وسيكون عليه ضغوطات كبيرة في برشلونة بعد الاداء الكبير الذي قدمه مع منتخب اسبانيا في اليورو".

أكمل:" نعم تزاملت مع بيب جوارديولا في الفريق الرديف والأول لبرشلونة ومنتخب إسبانيا وهو شخص استثنائي وكنت أتوقع أنه سيكون مدرب كبير لانه لاعب بعقلية مدرب، وكان يتحدث عن الأمور الفنية والتكتيكية وهو لاعب وكان أمرا غريبا بالنسبة لنا".

أتم:" من المتعة أن تشاهد لاعب بحجم محمد صلاح وهو يلعب وهو لاعب عظيم ومتواضع وهو أمر مهم في كرة القدم وأتمنى أن يستمر لسنوات عديدة في الملاعب وأن يواصل مساعدة فريقه ليفربول فهو من اللاعبين الكبار".