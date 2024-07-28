حزب الله: مجدل شمس قرية سورية محتلة وليس كل من فيها يملك جنسية إسرائيلية

أكد إعلام مقرب من "حزب الله" أن "مجدل شمس قرية سورية محتلة وليس كل من فيها يملك جنسية إسرائيلية"، موضحا أن "أخلاق المقاومة ودينها أساسا لا يقبلان بهكذا استهداف".

ووأضاف المصدر نفسه: "في عز استهداف المدنيين لم ترد المقاومة بطريقة تؤدي لتوسيع الحرب رغم قدرتها".



وقتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، اليوم السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.

وأوضحت تقارير محلية بأن "القذيفة سقطت على ملعب للأطفال في البلدة، لم يتضح لماذا لم تعترض الدفاعات الجوية القذيفة، كما أنه لا يمكن التأكد في هذه المرحلة مما إذا كان الحديث عن مسيرة أو قذيفة أو صاروخ اعتراضي".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أطلع على تفاصيل الحادث الذي وقع في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، ويجري مشاورات أمنية من واشنطن.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، لـ RT، أن التنظيم لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.