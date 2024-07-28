قال المطرب هشام عباس، إنه عرض على الفنان عادل إمام رغبته في المشاركة في عمل مسرحي، فردّ عليه الزعيم بأن المسرح ساحر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج حد النجوم الذي تُقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء الأحد، أنّ الزعيم أبلغه بأن المسرح يُمكِّن الفنان من اكتشاف نفسه في الحال.

وأوضح أن ضحك الجمهور مع الإيفيه يعني نجاح الفنان، أو التأثر بموقف يقدمه الممثل على المسرح، لافتا إلى أنه شارك في مسرحيتين في الجامعة، هما «آه يا بلد»، و«بعد أن يموت الملك».

ولفت إلى أن دوره في المسرحيتين كان أغلبه غناء، مشيرًا إلى أنه كان بصدد المشاركة في مسرحية مع الفنانة حنان ترك لكن العمل لم يكتمل. ونوه بأنه كان بصدد المشاركة أيضًا في مسرحية البيه والبرنسيسة مع المخرج مراد منير، لكن العمل لم يحالف التوفيق.

وتابع: «لم أوفَّق في مجال التمثيل ولا أعرف السبب؟.. يبدو أن الله يرد لي أن أمثّل لكني أحبّ هذا المجال».