اعتقال قاتل ألماني في مولدوفا بعد تسعة أشهر من هروبه من السجن

بعد تسعة أشهر من هروبه من السجن خلال نزهة تحت الإشراف خارج السجن، تم اعتقال قاتل مدان في ألمانيا وذلك في العاصمة المولدوفية تشيسيناو، حسبما قال مسئولو إنفاذ القانون في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية اليوم الأحد.

وكان الرجل الألماني الكازاخي (44 عاما) يقضى عقوبة السجن مدى الحياة في سجن بروخزال بالقرب من مدينة كارلسروه، عندما تمكن من الهرب من اثنين من ضباط السجن في أكتوبر الماضي.

وتمكن السجين من الهروب أثناء نزهة تحت الإشراف عند إحدى البحيرات. وفر السجين إلى غابة مجاورة بعد أن التقى بزوجته وأطفاله. وتم العثور على سوار الكاحل الإلكتروني الذي كان يرتديه بعد وقت قصير في بلدة جيرمرشيم القريبة.

وقالت وزارة العدل في بادن فورتمبيرج إن الرجل، الذي دخل السجن بتهمة خنق شخص حتى الموت، تم اعتقاله في عملية تمت بالتنسيق مع السلطات المولدوفية.

وتعرض الضابطان بسجن بروخزال لغرامة مالية بسبب هروب السجين أثناء إشرافهما عليه لكنهما لا يزالان موظفين في السجن.