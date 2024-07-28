أرسلت إيران إشارات متضاربة بشأن الهجوم الصاروخي الدامي على بلدة درزية والذي حملت إسرائيل ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران في لبنان مسئولية وقوعه.

وكان 12 طفلا وشابا تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما، قد لقوا حفتهم في هجوم صاروخي، أمس السبت، استهدف ملعبا لكرة القدم في بلدة مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقالت إسرائيل إن حزب الله هو الذي نفذ الهجوم وتوعدت بالرد. ونفى حزب الله أي علاقة له بالهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، حسب بيان على موقع الوزارة، إنه "بعد المجازر الجماعية في قطاع غزة بحق النساء والأطفال الفلسطينيين، المتواصلة منذ 10 أشهر، يحاول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، تضليل الرأي العام بسيناريو مفبرك لصرف انتباه العالم عن الجرائم التي يرتكبها على نطاق واسع في فلسطين".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن كنعاني قوله إن "هذه المجازر هي حرب ضد الإنسانية وتنتهك كل القوانين والأنظمة المعترف بها دوليا".

لكن السفير الإيراني في لبنان عبر عن نبرة مختلفة، حيث قلل من أهمية الهجوم.

وقال السفير مجتبى أماني، مساء أمس السبت، في منشور على تطبيق إكس، إن فرص اندلاع صراع أكبر "ضئيلة للغاية" لأن هناك "توازنا قويا مفروضا" في المنطقة.

وتابع أماني أن إيران لا تريد تصعيدا مع إسرائيل ولا تخشى منه، وأضاف دون التطرق إلى التفاصيل: "على أعدائنا أن يتخيلوا ما يمكننا أن نفعله بقوتنا وقدراتنا ودفاعنا عن المقاومة".